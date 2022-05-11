Минобороны РФ: ВСУ оборудовали укрепрайон площадью почти 200 квадратных километров, прикрываясь гражданскими

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 11 мая, сообщил, что подразделения ВСУ оборудовали единый укрепрайон общей площадью свыше 170 кв. км и создали необходимые запасы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и медикаментов в агломерации Краматорск-Славянск также, как это было сделано ранее в Мариуполе.

Генерал-полковник Мизинцев на брифинге сказал: «В густонаселенных районах боевики разместили тяжелое вооружение и технику, в домах оборудовали огневые точки, при этом, местных жителей удерживают в подвалах под предлогом якобы обеспечения их безопасности, а на стены зданий нанесли надписи: «Внимание! Дети!», «Здесь дети! Не стрелять!».

«Всего в жилых кварталах и на территориях более десяти крупных предприятий промышленности Краматорска и Славянска националистами заблокированы свыше 90 тысяч мирных граждан, прикрываясь ими как «живым щитом». Любые попытки мирного населения самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы, как в сторону России, так и на подконтрольные киевским властям территории, боевиками националистических батальонов жестко пресекаются», – сообщил начальник НЦУО РФ.

Михаил Мизинцев особо отметил, что «особый цинизм таких действий заключается в том, что для достижения своих преступных целей киевский режим готов принести в жертву тысячи жизней собственных граждан, что полностью копирует методики, которые использовали нацисты во время Великой Отечественной войны при создании «городов-крепостей».

«В очередной раз, акцентируем внимание всего мирового сообщества, что подобные действия украинских неонацистов в отношении гражданского населения противоречат всем общепринятым нормам морали, принципам международного гуманитарного права и, фактически, являются преступлениями против человечности и терроризмом, а должностные лица киевского режима и непосредственные исполнители являются военными преступниками и террористами», – заявил представитель министерства обороны России.

Москва, Иван Бабурин

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