В Вашингтоне заявили, что не поддерживают независимость Тайваня

Представители сразу двух властных структур США в среду, 11 мая заявили, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня и сохраняют приверженность политике единого Китая, – сообщают СМИ.

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга в среду, 11 мая, сказал: «Хотел бы подчеркнуть: мы не поддерживаем независимость Тайваня и сохраняем приверженность политике единого Китая. Политика Вашингтона в отношении острова не претерпела изменений»

Кроме того, Прайс заявил, что США и Тайвань связывают «тесные, прочные отношения», которые во многом основываются на обоюдных интересах по поддержанию безопасности в азиатском регионе.

В свою очередь координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл, выступая в среду, 11 мая, на семинаре в Институте мира в Вашингтоне заявил, что власти США по-прежнему придерживаются политики «одного Китая» и не выступают за независимость Тайваня.

«Больше всего мы хотим подчеркнуть, что США хотят предпринимать шаги для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе. Мы не стремимся к провокационным действиям. Мы считаем крайне важным, чтобы другие страны публично и в частном порядке подчеркивали, что то, что произошло на Украине, никогда не должно произойти в Азии», – сказал Кэмпбелл.

Вашингтон, Иван Бабурин

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