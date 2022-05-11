Канцлер ФРГ высказался за «многополярный мир»

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду, 11 мая, после встречи с президентом Аргентины Альберто Фернандесом высказался за «многополярный мир», – сообщает агентство AFP.

«Важно, чтобы мы стремились к многополярному миру. Убежден, что он уже не будет биполярным, как было после Второй мировой войны. На грядущее мироустройство будут оказывать влияние многие страны – США, Китай, Европейский союз, Германия и Россия, а также Южная Корея, Япония, Вьетнам, Индия, Индонезия», – заявил Шольц.

Кроме того, на брифинге канцлер ФРГ отметил, что Украине могут понадобиться столетия для преодоления последствий продолжающейся специальной военной операции России.

Шольц сказал журналистам: «Те, кто живет в Германии, знают, что мы до сих пор находим бомбы, которые падали во время Второй мировой. Украине придется еще в течение сотни лет бороться с последствиями этой войны. Такие войны имеют длительные последствия – все запускаемые сейчас снаряды могут годами оставаться в почве».

Берлин, Иван Бабурин

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