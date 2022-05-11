В ЕС считают, что на «реконструкцию» Украины может понадобиться до 600 миллиардов евро

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, выступая в среду, 11 мая, в Марракеше, сказал, что Украине нужно от 500 до 600 миллиардов евро на реконструкцию. Однако эта цифра, вероятно, возрастет по мере продолжения российской спецоперации, – сообщает издание Politico,

Домбровскис, в частности, заявил: «ЕС покроет значительную часть этой суммы. Усилия потребуют координации со стороны международного сообщества. Со стороны Европейского Союза мы готовы осуществить эту координацию».

Официальные лица ЕС призывают Брюссель взять на себя ведущую роль в оказании стране помощи по типу «плана Маршалла» после прекращения боевых действий в рамках усилий по присоединению Украины к ЕС.

Существуют различные идеи о том, как финансировать эти усилия, в том числе за счет конфискации замороженных российских активов, принуждения России к выплате в рамках мирного урегулирования или направления денег от международных доноров, – сообщает Politico.

Марракеш, Иван Бабурин

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