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Четверг, 12 мая 2022, 01:34 мск

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Косово готово подать заявку в Совет Европы

Фото: официальный сайт «МИД Косово»

Глава МИД Косово Доника Гервала на встрече в Брюсселе в среду 11 мая, заявила, что непризнанное образование в четверг 12 мая подаст заявку на вступление в Совет Европы, – сообщает сербское издание Blic.

Издание со ссылкой на собственные источники сообщило о встрече в Брюсселе президента Сербии Александра Вучича с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и комиссаром ЕС Оливером Варгейи.

Blic утверждает, что обращение Приштины в Еврокомиссию означает, что косовары нарушили не только Брюссельское, но и Вашингтонское соглашение.

Согласно источнику издания, отныне на встречу по европейской безопасности будут приглашаться только те балканские страны, которые ввели санкции против России. Ожидается, что Вучич в связи с полученными данными созовет заседание Совета национальной безопасности республики.

Ранее президент Сербии заявлял, что Белград продолжит ускоренную работу над отзывом признания косовской независимости.

Белград, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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