США призвали Совбез ООН поддержать санкции против КНДР

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в среду, 11 мая, призвала всех членов Совета Безопасности ООН поддержать американский проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР и заявила, что о «неуместности» российско-китайского варианта резолюции.

В ходе заседания Совбеза Томас-Гринфилд заявила: «Мы приближаемся к концу переговоров по предложенному США проекту резолюции, мы не можем ждать, пока КНДР проведет дополнительные провокационные и незаконные акты, ядерные испытания. Призываем всех членов поддержать проект. Молчание на фоне многократных ракетных пусков только вдохновляет Пхеньян», который провел в текущем году 17 пусков баллистических ракет, включая три межконтинентальных.

Американский дипломат при этом заявила, что проект резолюции, предложенный Россией и Китаем, «неуместен на данном этапе» и добавила, что необходимо ужесточать санкции, а не рассматривать их смягчение.

Постпреды Великобритании, Франции и Республики Корея при ООН заявили о своей поддержке американских сакций против КНДР.

В свою очередь постпред Китая При ООН Чжан Цзюнь, заявил, что проект резолюции США «неправильный способ решить нынешнюю ситуацию на полуострове».

«Китай и ряд других членов Совета Безопасности сформулировали предложение о том, как поощрять политическое решение ситуации на Корейском полуострове и как добиться консенсуса между членами СБ ООН. Проект резолюции, который представили Китай и Россия, содержат именно такие принципы и положения», – сказал Чжан Цзюнь и выразил сожаление в связи с тем, что США «проигнорировали разумное предложение Китая и продолжают верить в волшебную силу санкций».

Со своей стороны зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания отметила, что «дальнейшее наращивание санкций против КНДР уже выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования запрещенных ракетно-ядерных программ и угрожает северокорейским гражданам недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными потрясениями».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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