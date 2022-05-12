Литва отзывает своего посла из России

Литва отзывает своего посла в России Эйтвидаса Баярунаса с 1 июня и закрывает генеральное консульство в Петербурге с 7 июня, – сообщает Baltnews.

Сообщается, что согласно проекту постановления правительства Литвы, зарегистрированному в четверг, 12 мая, посол республики Баярунас должен перестать выполнять обязанности с 1 июня.

Кроме того, правительство Литвы намерено с 7 июня ликвидировать свое генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Москва закрыла диппредставительство после решения Литвы выслать главу посольства России в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генконсульства РФ в Клайпеде.

Следует напомнить, что руководство Литвы в начале апреля приняло решение о понижении дипломатического представительства между Литвой и Россией до поверенных в делах и предписало послу РФ покинуть республику из-за событий на Украине. Также было принято решение о закрытии российского консульства в Клайпеде.

Вильнюс, Иван Бабурин

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