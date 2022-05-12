США не собираются передавать Украине ядерное оружие

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США в четверг, 12 мая, заявила, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность предоставления Украине ядерных вооружений, – сообщает ТАСС.

Сообщается, что Донфрид заявила: «Соединенные Штаты оказывают военную помощь Украине и предоставляют ей вооружения. Однако не стоит вопрос о предоставлении Украине ядерных вооружений. В моем представлении совершенно ясно то, что США не являются прямой стороной этого конфликта и не будут посылать войска или применять собственные вооружения».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»