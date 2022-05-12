Французскому постпреду при ООН рассказали о его украинском происхождении

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН в четверг, 12 мая, рассказал французскому постпреду Николя де Ривьеру о его украинском происхождении, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что российский дипломат аргументировал свое утверждение, руководствуясь украинским учебником по географии для 8-го класса.

«Я взял это оттуда. В нем железная логика: поскольку предки французов – это галлы, то они пришли из Галичины, которая на Украине», – заявил Небензя, демонстрируя на заседании Совбеза ООН своему коллеге украинский учебник.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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