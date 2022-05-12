Россия изменила свое отношение к вступлению Украины в ЕС

Первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский в четверг, 12 мая, заявил, что позиция России по вопросу стремления Украины вступить в Евросоюз изменилась, теперь она схожа с позицией по НАТО, – сообщает британское онлайн-издание UnHerd News.

В интервью изданию Полянский сказал: «На данном этапе я, откровенно говоря, не вижу каких-либо возможностей для дипломатического урегулирования, учитывая позицию Украины и попытки распалить этот конфликт со стороны западных стран. Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии».

«Будучи дипломатом, мне ненавистно признавать, что пути для дипломатии нет», – заявил российский дипломат.

Полянский отметил, что перед началом специальной военной операции Россия «исчерпала все дипломатические средства» для урегулирования ситуации.

«Мы много раз предлагали Западу оказать давление на Украину, чтобы та выполнила Минские соглашения, которые были единственной основой для дипломатического решения. Запад их отверг», – сказал первый зампостпреда РФ при ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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