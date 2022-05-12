Минобороны РФ: Украинские военные продолжают использовать медучреждения под огневые точки

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в четверг, 12 мая, сообщил, что украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты медицинской инфраструктуры для оборудования в них опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения.

В частности, Мизинцев сообщил о том, что в Боровском Луганской Народной Республики в здании поликлиники на улице Красная размещены раненые боевики украинских националистических формирований.

«Гражданских лиц, в том числе тяжело больных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на всех подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки», – сказал начальник НЦУО РФ.

Кроме того, представитель минобороны сообщил, что в Лисичанске Луганской Народной Республики в зданиях детской больницы на улице 40 лет Победы и медицинского колледжа на улице Черновая оборудован опорный пункт ВСУ, а на прилегающей территории размещено тяжелое вооружение.

«Эти и другие подобные факты, грубых нарушений норм международного гуманитарного права, несмотря на наши неоднократные заявления, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения», – заявил генерал-полковник Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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