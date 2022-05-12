Россия отказалась от участия в спецсесии СПЧ при ООН по ситуации на Украине

Постоянное представительство России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в четверг, 12 мая, выпустило Заявление в связи с проведением спецсессии Совета по правам человека (СПЧ) по ситуации на Украине, в котором сказано, что антироссийская истерия не имеет ничего общего с заботой о жизнях простых украинцев.

В опубликованном заявлении российского постпредства в Женеве говорится: «Всем давно понятно, что развязанная западниками, безосновательно присвоившими право называть себя демократическим «международным сообществом», и их подпевалами украинцами антироссийская истерия не имеет ничего общего с заботой о судьбе самой Украины и ее народа, о жизнях простых украинцев».

«Проанализировав нашу общую недавнюю историю, говорится в опубликованном документе, легко понять, какую игру сегодня развязали страны Запада, почему они закрывают глаза на чудовищные преступления Киева в отношении своего народа. В своем маниакальном стремлении задушить Россию они готовы на все, вплоть до возрождения нацизма в его самых уродливых проявлениях. СПЧ для них лишь инструмент для достижения этой цели».

«Российская Федерация не может смириться с таким подходом. Мы приняли единственно верное в данной ситуации решение – проигнорировать спецсессию, для проведения которой не видим никаких оснований», – говорится в заявлении российского постпредства при отделении ООН в Женеве.

Женева, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»