Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в четверг, 12 мая, заявил, что украинские неонацисты и СБУ проводят карательные рейды против жителей Харьковской области.

На брифинге генерал-полковник Мизинцев сообщил следующее: «По достоверной информации, в Харьковской области неонацисты совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям народной милиции республик Донбасса. Всех подозреваемых арестовывают по статье «коллаборационизм» Уголовного кодекса Украины и увозят в неизвестном направлении».

Представитель российского минобороны назвал такие действия преступными и отметил, что они направлены на запугивание граждан Украины «в попытке скрыть сложившуюся катастрофическую ситуацию в стране, вызванную деструктивной политикой официального Киева, и свидетельствуют о полном безразличии к судьбам миллионов украинцев».

Кроме того, начальник НЦУО РФ сообщил, что факты издевательств киевского режима над собственным народом имеют достаточную доказательную базу.

«Все факты глумления и издевательств киевского режима над собственным народом уже налицо и имеют достаточную доказательную базу, но почему об этом молчит «цивилизованный Запад»? Рано или поздно все преступления станут достоянием мировой общественности и будут детально расследованы, виновные неизбежно понесут справедливое заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния», – заявил на брифинге генерал-полковник Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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