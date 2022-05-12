В США заблокирован законопроект о выделении Украине почти 40 миллиардов долларов

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол в четверг, 12 мая, заблокировал принятие верхней палатой законопроекта о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму в почти 40 миллиардов долларов, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию канала C-Span.

Сообщается, что в ходе выступления сенатор Пол заявил, что отказывается поддержать законопроект из-за высоких рисков в контексте государственных расходов, госдолга и инфляции.

В частности Рэнд Пол заявил: «Мы не можем спасать Украину, обрекая экономику США. Конгресс должен тщательно взвесить затраты, которые понесет государственная казна в случае принятия такой инициативы. Самая большая угроза для США сегодня – это госдолг, инфляция и обрушение доллара».

«США в нынешних условиях попросту не могут позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету», – сказал сенатор от штата Кентукки.

Напомним, что во вторник, 10 мая, палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву в объеме около 40 миллиардов долларов, направив законопроект на голосование в сенат. Документ предполагал выделение средств на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»