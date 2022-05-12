Представитель Ватикана на следующей неделе посетит Киев

Секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер в четверг, 12 мая, сообщил, что на следующей неделе собирается посетить Киев и встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, – сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TG 2.

В эфире телеканала архиепископ Галлахер сказал, что визит планировался еще до начала военной операции РФ на Украине, но несколько недель назад мы определили другую дату. Потом но я заразился коронавирусом и нам пришлось отложить. Я отправляюсь в следующую среду, а встреча с министром у меня будет 20 мая».

Секретарь Святого престола также заявил, что поддерживает отправку вооружений Украине. «У Украины есть право на защиту, для этого ей нужно оружие, однако нужно быть очень осторожными», – сказал представитель Ватикана.

Ватикан, Иван Бабурин

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