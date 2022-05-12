Лондон призовет G7 активнее вооружать Украину

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призовет коллег по НАТО активнее предоставлять Украине вооружения по стандарту НАТО и вводить против России новые санкции.

В заявлении, распространенном в четверг, 12 мая, британским МИДом по случаю участия Трасс во встрече министров иностранных дел Группы семи (G7) в ФРГ говорится: «Чтобы помочь Украине, мы должны пойти дальше и быстрее. Наилучшую долгосрочную безопасность Украины получится обеспечить, если она сможет защитить себя. Это означает обеспечить Украине ясный путь получения вооружений по стандарту НАТО»

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Соединенного королевства сообщили, что Лиз Трасс призвала коллег «взять обязательства по принятию новых пакетов санкций» против России. Более того, в некоторых областях антироссийские санкции должны остаться навсегда.

«Санкции должны сохраниться, пока российские войска находятся на Украине, а мир под угрозой. Мы никогда не должны снимать санкции в чувствительных областях, в том числе в отношении критически важных технологий наподобие квантовых», – цитирует британский МИД своего руководителя в заявлении.

Трехдневное заседание представителей Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии началось в четверг, 12 мая в коммуне Вангельс в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн и продлится до воскресенья, 15 мая.

Лондон, Иван Бабурин

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