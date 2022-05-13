В Риге приняли решение снести памятник советским воинам Освободителям от фашизма

Рижская дума на заседании в пятницу 13 мая проголосовала за снос памятника Освободителям в столице Латвии, расположенном в парке Победы. Трансляция заседания, посвященного решению о сносе памятника на странице Думы в одной из соцсетей.

Сообщается, что решение о сносе памятника советским воинам – освободителям Латвии поддержали 38 депутатов, против вступили семь, воздержавшихся не было.

В принятом рижской Думой документе говорится: «Поручить агентству Рижского самоуправления «Агентство памятников Риги» осуществить все необходимые работы по обеспечению демонтажа объекта».

Напомним, что латвийский Сейм 12 мая проголосовал за законопроект, который прекращает действие 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Таким образом, было устранено юридическое препятствие для сноса.

Следует отметить, что сегодня, в пятницу, 13 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион готов разместить у себя памятник советским воинам, который собираются снести рижские власти. По словам Дрозденко, памятник могут разместить в Ивангороде у границы с Прибалтикой.

Рига, Иван Бабурин

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