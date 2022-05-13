Шойгу провел телефонный разговор с шефом Пентагона

Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу, 13 мая, провел переговоры с главой Пентагона, – сообщили в российском военном ведомстве.

В сообщении минобороны РФ говорится: «13 мая с.г. по инициативе американской стороны Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином.Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине».



Следует отметить, что переговоры глав военных ведомств двух стран стали первыми с начала российской спецоперации на Украине. Последний раз министры обороны России и США общались по телефону 18 февраля. С тех пор американская сторона неоднократно сообщала о безуспешных попытках связаться с Сергеем Шойгу.

Москва, Иван Бабурин

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