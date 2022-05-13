Главы МИД 15 стран Европы призвали Израиль отказаться от строительства жилья на Западном берегу реки Иордан

Пятнадцать европейских стран, включая Францию, Германию и Италию в пятницу, 13 мая, обратились к руководству Израиля с призывом пересмотреть проект строительства более 4000 домов на Западном берегу, – сообщает Le Figaro.

В совместном пресс-релизе министров иностранных дел Франции, Бельгии, Дании, Финляндии, Польши, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Испании и Швеции говорится: «Мы глубоко обеспокоены решением израильского Совета по планированию продвигать планы строительства более 4000 единиц жилья на Западном берегу. Мы просим власти Израиля пересмотреть это решение». Кроме того, главы МИД стран Европы просят израильское руководство «не проводить запланированные сносы или выселения, в частности, в Масафер-Ятта».

«Новые жилые дома станут дополнительным препятствием для решения о создании двух государств. Израильские поселения явно представляют собой нарушение международного права и препятствуют установлению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира между израильтянами и палестинцами», – предупреждают главы дипломатий пятнадцати стран в своем совместном обращении к руководству Израиля.

Как сообщает Le Figaro, израильские НПО в четверг, 12 мая, раскритиковали отклонение Верховным судом Израиля петиций от палестинцев, которым угрожает выселение в пустынной зоне оккупированного Западного берега. Следует отметить, что эта зона рассматривается израильской армией как полигон для тренировок. Накануне высший израильский суд согласился с армией и постановил, что район Массафер-Ятта станет стрельбищем.

В Иудейской пустыне на Западном берегу с 1980 года расположены 12 палестинских деревень. Таким образом, решение Верховного суда Израиля открывает путь к возможному выселению жителей и строительству жилья для возможных поселенцев, -пишет Le Figaro.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»