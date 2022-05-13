Латвия запретила въезд Александру Панкратову-Черному, Василию Ливанову, Николаю Бурляеву и еще десяткам российских деятелей культуры

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу, 13 мая, добавил в список нежелательных для страны лиц еще 102 граждан России, им запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.

В «черном списке» Латвии фигурируют в основном российские деятели культуры. Это актеры Николай Бурляев, Николай Лебедев, Василий Ливанов, Владимир Гостюхин, Александр Панкратов-Черный, Николай Лазарев, Борис Щербаков, Виктор Раков, Александр Пашутин, Борис Галкин, Игорь Петренко, Юрий Кочетков, Аристарх Ливанов, Аркадий Аверин, Сергей Варчук, певица Татьяна Петрова, актриса Анна Тихонова, художник Михаил Полетаев, кинорежиссер Юрий Кара, поэт-песенник Александр Шаганов, поэт и музыкант Константин Бубнов и еще несколько десятков человек.

Следует напомнить, что ранее МИД Латвии объявил более 30 российских деятелей культуры нежелательными лицами. Так, в черный список включили певца Николая Баскова, актеров Михаила Боярского, Сергея Безрукова, Игоря Угольникова, певицу Юлию Чичерину и других.

9 мая латвийские власти запретили въезд в страну Филиппу Киркорову, Евгению Петросяну, Владимиру Винокуру и Ирине Винер-Усмановой.

Рига, Иван Бабурин

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