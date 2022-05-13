Референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России назначен на 17 июля

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в пятницу, 13 мая, своим указом назначил на 17 июля референдум по вопросу вхождения республики в состав России, – сообщают СМИ.

В указе президента Южной Осетии говорится: «Назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?». Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года».

Бибилов подписал указ о назначении референдума, «руководствуясь историческим стремлением народа Южной Осетии к воссоединению с Россией и в соответствии с пунктом 16 статьи 50 конституции Южной Осетии».

Сообщается также, что в случае положительного ответа большей части избирателей Республика Южная Осетия может быть объявлена 86-м субъектом Российской Федерации, с возможным с последующим объединением с Республикой Северной Осетией – Аланией в единый субъект.

Следует отметить, что инаугурация победившего на прошедших в мае выборах президента Алана Гаглоева пройдет после 21 мая.

Цхинвал, Иван Бабурин

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