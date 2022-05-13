Во всех школах Латвии запретят русский язык через три года

Министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце в пятницу, 13 мая, заявила, что с 2025-2026 учебного года все школьное образование в республике будет проходить только на латышском языке, – сообщает телеканал TV24.

В эфире телекнала латвийски министр сказал: «Для успешного перехода на латышский язык необходимы три этапа. Первый уже осуществляется сейчас – это разговоры, объяснения, организация дополнительных языковых курсов для учителей и приобретение учебных пособий для школ, реализующих программы меньшинств. На второй год на латышский язык будут переведены первый, четвертый и седьмой классы, на следующий год, соответственно, второй, пятый и восьмой, и к 2025/2026 учебному году все дети по всей стране будут учиться на латышском языке».

Муйжниеце также сообщила, что до 24 мая министерство должно все согласовать, чтобы правительство могло принять поправки, предусматривающие трехлетний переходный период к обучению только на латышском языке.

Что касается учителей недовольных полным отказом от русского языка в латвийских школах, министр образования и науки заявила: «Я абсолютно не согласна с тем аргументом, что в настоящее время идет усиление давления на учителей, их увольнение. Требование к учителям знать государственный язык на высшем уровне существует уже около 30 лет. Что должно сделать министерство, когда обнаруживает, что учитель не знает государственного языка – закрыть глаза и сделать вид, что это не проблема?»

Следует отметить, что в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного. На сегодняшний день в Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из которых около 40% – русскоязычные.

Рига, Иван Бабурин

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