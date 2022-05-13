Минобороны РФ: Украинские военные используют школы для артиллеристских позиций

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 13 мая, сообщил, украинские вооруженные формирования используют объекты социальной инфраструктуры в военных целях.

В частности, генерал-полковник Мизинцев рассказал журналистам, что в зданиях и на прилегающей территории общеобразовательных учреждений Харькова (школы № 73, 117, 145, гимназии № 14, 43), Доброполья (школа № 3), Константиновки (школы № 5, 3) и Краматорска (школа № 2) военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, в том числе артиллерию и РСЗО.

«При этом, жителей близлежащих домов под предлогом якобы обеспечения их безопасности насильно удерживают в подвалах», – сообщил представитель минобороны РФ.

Также начальник НЦУО России сказал: «В Северодонецке Луганской Народной Республики на верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Вилесова националисты оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах. В Путивле Донецкой Народной Республики в здании психиатрической больницы неонацисты оборудовали опорный пункт, во дворе разместили тяжелое вооружение, а в подвале силой удерживают персонал и пациентов больницы».

«Напоминаем, что российские подразделения наносят удары только точечно по военным объектам и ответственность за гибель мирных жителей, насильно удерживаемых военнослужащими ВСУ и боевиками батальонов территориальной обороны на территории объектов гражданской инфраструктуры, «превращенных» боевиками в опорные пункты и огневые точки, лежит исключительно на преступной украинской власти», – заявил на брифинге Михаил Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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