Мария Захарова прокомментировала арест депутата Европарламента в Риге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала факт ареста депутат Европарламента, лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок и активиста Латвийского антинацистского комитета Алексея Шарипова.

В своем телеграм-канале Захарова сопроводила снимок политика и активиста из полицейского участка в Риге такими словами: «Вот так выглядит неонацизм по-европейски. И вот так расправлялась нацистская Европа с антифашистами в середине 20-го века».

Ранее в пятницу, 13 мая, латвийская полиция задержала Татьяну Жданок у Ратушной площади в Риге, где проходили протесты против решения Рижской думы о демонтаже памятника советским воинам в парке Победы.

По словам Жданок, сотрудники полиции консультировались со своим высшим руководством, которое не могло не знать о неприкосновенности депутата Европарламента.

Как сообщает ТАСС, полиция Латвии задержала семь человек, которые участвовали в протестах против демонтажа памятника советским воинам освободителям Латвии от фашизма. Четыре человека были задержаны за проведение несанкционированного пикета, двое – за использование запрещенной символики, еще одного задержали за мелкое хулиганство.

Рига, Иван Бабурин

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