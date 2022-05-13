Поставки вооружений США на Украину на грани срыва

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в пятницу, 13 мая, заявил, если Сенат США до 19 мая не проголосует за пакет помощи Украине, поставки оружия для украинской армии могут прерваться.

Пресс-секретарь американского минобороны сказал: «19 мая – это день, с которого у нас без дополнительных полномочий не будет возможности отправлять новые материалы. К 19 мая это начнет влиять на нашу способность бесперебойно оказывать помощь Украине».

«На данный момент в распоряжении Белого дома для помощи Украине остается около 100 млн. долларов», – сообщил Кирби.

Напомним, что на этой неделе палата представителей одобрила запрошенный президентом Джо Байденом пакет помощи Украине в размере рекордных 40 миллиардов долларов. Однако накануне сенатор-республиканец от Кентукки Рэнд Пол заблокировал законопроект, потребовав включить в документ поправки о ужесточении надзора за расходованием этих средств.

Также, на прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин заявили, что им к 19 мая нужны дополнительные средства для продолжения военной помощи Украине «нынешними темпами».

Вашингтон, Иван Бабурин

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