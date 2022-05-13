КНР: США являются крупнейшим должником ООН

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в пятницу,13 мая, на брифинге для прессы заявил, что США задолжали в регулярный бюджет ООН более $1 млрд. и еще более $1,4 млрд. в качестве взносов на операции по поддержанию мира, – сообщает Синьхуа.

Как отметил Чжао Лицзянь, в том, что США задолжали ООН и другим международным организациям, нет ничего нового.

«Некоторые СМИ называют США «страной-бездельником», – заявил китайский дипломат

«Для нормального функционирования ООН имеет значение, полностью ли выплачивают свои взносы США, являясь одним из членов-основателей организации и крупнейший плательщик. Платеж также является важным способом для США выполнять свои международные обязательства», – сообщил товарищ Чжао Лицзянь.

«Тем не менее, с 1980-х годов США неизменно являются крупнейшим должником в бюджет ООН. В последние годы сумма задолженности США часто доходит до 1 млрд долларов США, что составляет от 60 до 70%. от общей суммы неуплаченных взносов. Что же касается взносов на миротворческую деятельность, то США часто принадлежит крупнейший долг по этим взносам на протяжении нескольких лет. В 2019 г. США задолжали 2,378 млрд долларов США, что составляет 66%. от общей суммы неуплаченных взносов на миротворческую деятельность», – рассказал официальный представитель МИД КНР.

Китайский дипломат также заявил, что вместо того, чтобы выплатить свою огромную задолженность в регулярный бюджет и взносы на миротворческую деятельность, США используют финансовые инструменты для реализации собственной политической повестки, оказания давления на ООН и перекладывания ответственности на другие страны-члены организации».

«По каким же правилам играют США?» – задался вопросом Чжао Лицзянь.

По словам представителя МИД КНР, несмотря на то, что американская сторона пропустила сроки платежей своих взносов, она тратит огромные суммы на ведение войн, передачу оружия и «подливание масла в огонь» по всему миру.

«Это и есть, по мнению США, защита мультилатерализма? Это и есть защита «международного порядка, основанного на правилах» по американским стандартам?» –– спросил Чжао Лицзянь.

Справка: Мультилатерализм – это организация международных внешнеэкономических отношений, основанных на механизмах, позволяющих каждой стране пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами.

Пекин, Иван Бабурин

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