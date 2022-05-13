Сенатор США: Желаю успехов Украине, но не за счет Соединенных Штатов

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол в пятницу, 13 мая заявил, что сочувствует Украине и желает ей успеха, но не ценой банкротства США, – сообщает радиостанция WMAL DC.

Рэнд Пол, заблокировавший законопроект о помощи Киеву в размере $40 миллиардов, в интервью на радиостанции сказал: «Я очень симпатизирую Украине и желаю, чтобы она преуспела, однако я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны».

Напомним, что ранее сенатор-республиканец от штата Кентукки не согласился с внесенным в конгресс законопроектом, предложив внести поправку, ужесточающую надзор за расходованием средств, выделяемых в качестве помощи Украине.

РИА Новости отмечают, что отказ хотя бы одного сенатора приводит к блокировке процесса рассмотрения инициативы в ускоренном формате. Теперь члены верхней палаты Конгресса США будут обсуждать законопроект о новой помощи Украине в обычном порядке.

Вашингтон, Иван Бабурин

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