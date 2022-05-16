Орбан: Мы – будущее Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления по случаю своего переизбрания в понедельник, 16 мая, заявил, что Венгрия хочет дать другим надежду на то, что «христианский взгляд на жизнь, патриотизм, национальная гордость – это не прошлое, а будущее», – передает канал М1.

Во время трансляции Орбан заявил: «Тридцать лет назад мы думали, что Европа – это наше будущее, теперь мы думаем, что мы – будущее Европы», – добавил он.

Кроме того венгерский премьер сказал, что все больше людей считают Венгрию последним оплотом мира, безопасности и свободы.

«Венгрия обрела много друзей в противостоянии с Брюсселем, ведь все больше и больше людей считают Венгрию островом мира, оплотом разумного порядка и безопасности, одним из последних участков свободы», – заявил Виктор Орбан.

Также, венгерский премьер сказал, что не нужно превращать НАТО в Антанту, поскольку НАТО – это оборонительный альянс, а поставки оружия одной из сторон приближают к конфликту.

«НАТО – это оборонительный союз, а не Антанта, и не должна в нее превратиться. Тот, кто посылает оружие, уже на полдороге к конфликту. Но Венгрия на стороне мира, поэтому мы хотим немедленного прекращения огня и мирных переговоров и будем придерживаться своей позиции», – заявил в речи после переизбрания премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Будапешт, Иван Бабурин

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