Во Франции назначена новый премьер-министр

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 16 мая, одобрил на пост нового премьер-министра республики кандидатуру министра труда Элизабет Борн и поручил ей сформировать новое правительство, .

В сообщении на сайте Елисейского дворцаговорится: «Президент Республики назначил Элизабет Борн премьер-министром и поручил ей сформировать новое правительство».

Ранее Жан Кастекс передал президенту Франции прошение об отставке с поста премьера, Эммануэль Макрон его принял.

Сообщается, что президент Пятой республики поблагодарил ушедшего в отставку премьера страны Жана Кастекса и его правительство за проделанную работу и достигнутые результаты.

В своем Twitter Макрон написал: «Спасибо Жану Кастексу, его правительству и всей его команде. В течение двух лет он действовал увлеченно и старательно на службе Франции. Давайте гордиться проделанной работой и достигнутыми вместе результатами».

Париж, Иван Бабурин

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