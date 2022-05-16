Президент Казахстана на встрече с Путиным заявил, что планирует посетить «Иннопром-2022» в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин провел встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Путин предложил Токаеву обсудить вопросы безопасности, – сообщает Кремль.
Лидеры двух государства отметили рост двустороннего товарооборота, а также обсудили вопросы региональной безопасности.
«Отношения России и Казахстана развиваются, несмотря на сегодняшние сложности», – заявил Путин на встрече с Токаевым.
На встрече с Владимиром Путиным президент Казахстана заявил, что возглавит делегацию своей страны на ПМЭФ-2022, а также, что планирует принять участие в выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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