Губернатор Курской области Роман Старовойт в понедельник, 16 мая, на оперативном совещании администрации региона в представил доказательство давних планов Украины по захвату не только территории ДНР, но и прилегающих территорий России, в том числе Курской области. О чем говорит обнаруженное в ДНР пособие для украинских военных подразделений, которое делегация региона привезла из командировки в Донецкую Народную Республику, – сообщает ТАСС.

Сообщается, что на совещании Старовойт сказал: «Это учебное пособие «Полевой устав армии США», на русском языке напечатан документ. Штамп стоит – школа командиров Азов имени полковника Коновальца, канцелярия. Но самое интересное – это название учебного пособия: «Противопартизанские операции». Не партизанские, а противопартизанские операции. То есть, армия США целенаправленно готовила все эти годы военные подразделения Украины для захвата новых территорий и борьбы с возможными партизанскими движениями на этих территориях. Это лишнее подтверждение тому, что на сопредельной территории готовился широкомасштабный проект по захвату и Донецкой Народной Республики, и прилегающих территорий на территории Российской Федерации, в том числе территории Курской области».

Роман Старовойт также рассказал, что «пособие» было обнаружено на освобожденных территориях в одном из учебных центров подготовки «Азова»* и было отпечатано оно на типографии Одессы в 2005 году.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Курск, Иван Бабурин

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