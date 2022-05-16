Эрдоган: Не можем согласиться с членством в НАТО Швеции и Финляндии. Пусть не обижаются

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге в понедельник, 16 мая, заявил, что страна не может дать согласие на членство Финляндии и Швеции в НАТО, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Эрдоган заявил: «Мы не можем сказать «да». Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать «да», пусть не обижаются».

Кроме того, Эрдоган посоветовал не «утруждать себя» делегациям Финляндии и Швеции, планирующим визит в Турцию для переговоров по вопросу их членства в НАТО.

Анкара, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»