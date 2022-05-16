Минобороны РФ: Украинские боевики продолжают использовать школы и детские сады для размещения артиллерии и тяжелой техники

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в понедельник, 16 мая, сообщил, что украинскими вооруженными формированиями продолжается использование объектов социальной инфраструктуры в военных целях.

Так, генерал-полковник Мизинцев сказал, что в Северодонецке ЛНР на территории кожвендиспансера по улице Ломоносова боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию, РСЗО и склад боеприпасов. Персонал и всех больных под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение.

«В Нелеповке Донецкой Народной Республики в здании школы № 19 подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, а на прилегающей территории разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов. В Сергеевке в зданиях детского сада и школы боевики украинских националистических формирований оборудовали казармы, а в непосредственной близости к жилым кварталам разместили артиллерию. В Святогорске на территории детской школы-интерната по улице Лесная боевики националистического батальона оборудовали командный пункт и разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются преподавательский состав и воспитанники интерната», – заявил на брифинге начальник НЦУО Российской Федерации Михаил Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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