Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в понедельник, 16 мая, сообщил, что боевики теробороны и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) подвергают физическому насилию жителей Одессы за выражение пророссийских взглядов.

В качестве примера генерал-полковник Мизинцев рассказал о том, что «в Одессе боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды, аналогично ранее проведенным рейдам в Харькове, Николаеве, Сумах, Чернигове и ряде других населенных пунктов».

«Граждан, в телефонах которых обнаружены фото- или видеоматериалы результатов поражения украинских военных объектов Вооруженными силами России, переписки в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего неизвестно», – сообщил представитель минобороны.

Михаил Мизинцев на брифинге также заявил следующее: «Очередной раз призываем страны так называемого цивилизованного Запада, прекратить закрывать глаза на вопиющие факты преступлений киевских властей в отношении собственного народа».

Москва, Иван Бабурин

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