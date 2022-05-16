Байден распорядился ввести американские войска в Сомали

Высокопоставленный представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга для журналистов в понедельник, 16 мая, сообщил, что президент США Джо Байден подписал распоряжение о восстановлении американского военного присутствия в Сомали в целях борьбы с международным терроризмом, – сообщают СМИ.

Представитель администрации США на брифинге заявил журналистам: «Президент Байден утвердил запрос министра обороны о размещении сил США в Восточной Африке для воссоздания небольшого постоянного американского военного присутствия в Сомали. Контингент будет насчитывать менее 500 американских военных против 750, которые там присутствовали до тех пор, пока экс-президент Дональд Трамп не свернул операцию».

Сообщается также, что в Сомали военнослужащие США противодействовали местной террористической группировке «Аш-Шабаб»*, которая позиционирует себя как ответвление террористической сети «Аль-Каида»* и насчитывает по оценкам экспертов около 5-10 тысяч боевиков.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»