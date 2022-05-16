В США хотят, чтобы Украина отбросила россиян от Донбасса и из Крыма

Временная поверенная США на Украине Кристина Квин в понедельник, 16 мая, заявила, что если Украина отбросила россиян от Киева и Харькова, то сможет отбросить россиян и из других регионов, включая Донбасс и Крым, – сообщает украинское издание Европейская правда.

В интервью изданию Квин сказала: «Украина уже отбросила россиян от Киева, от Харькова. Так что не лишено логики предположение, что вы отбросите россиян и из других оккупированных регионов».

Что касается поставляемого американцами вооружений, временная поверенная США заявила, что «Соединенные Штаты не ставят Украине каких-либо условий в отношении того, можно ли использовать поставляемое оружие против российской армии в Донбассе и Крыму. Решение об этом остается за Украиной».

«Я, конечно, слышала комментарии, что, мол, США специально не предоставляют достаточное количество оружия, чтобы Украина отбросила россиян и победила, а дают столько, чтобы их сдерживать и истощать. Это абсолютная ложь. И самое простое доказательство – тот факт, что вы все же отбросили армию РФ с севера Киевщины и из Харьковщины. И мы хотим, чтобы вы отбросили армию РФ и на других направлениях», – заявила американский дипломат.

Киев, Иван Бабурин

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