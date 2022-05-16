Из Европейского фонда мира на вооружения для Украины выделят еще полмиллиарда евро

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в понедельник, 16 мая, заявил, что главы МИД 27 стран Евросоюза (ЕС) утвердили решение о выделении Украине еще €500 млн. на закупки оружия из Европейского фонда мира, доведя общую сумму до €2 млрд., – сообщает ТАСС.

Глава европейской дипломатии, в частности, заявил: «Мы решили выделить дополнительно €500 млн. для поставок вооружений. Теперь сумма помощи из Европейского фонда мира достигает €2 млрд. Я бы не называл предоставляемые Украине вооружения тяжелыми. Речь идет об обычных видах оружия – о танках, артиллерии и других».

Жозеп Боррель также сказал, что военная помощь на средства Европейского фонда мира в отличие от других видов поставок оружия на Украину «носит безвозмездный характер».

Кроме того, г-н Боррель заявил, что ЕС никогда не признает присоединения к РФ ни одного квадратного километра территории Украины.

«ЕС не признает присоединения к России ни одного квадратного километра территории Украины. Евросоюз полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», – сказал глава евродипломатии.

Брюссель, Иван Бабурин

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