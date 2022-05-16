Иран планирует провести экономическую выставку в Афганистане

Администрация губернатора афганской провинции Герат в понедельник, 16 мая, сообщила, что Тегеран готовится провести экономическую выставку, – сообщает агентство IRNA.

Агентство пишет, что консул Ирана в Герате Мохаммад Седигифар на встрече с губернатором Герата Нуром Ахмадом Асламом Джаром заявил, что Тегеран принял решение о проведении экономических выставок по согласованию с местной администрацией.

В свою очередь, Аслам Джар приветствовал план иранского консульства и заявил, что «правительство талибов* привержено добрососедству с соседними странами и приветствует проведение выставок отечественной и зарубежной продукции».

«Афганистан не представляет опасности для какой-либо страны», – заявил губернатор Герата.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Тегеран, Иван Бабурин

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