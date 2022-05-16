Автобусы с ранеными украинскими боевиками выехали с территории «Азовстали»

Около десяти автобусов со сдавшимися ранеными украинскими боевиками покинули металлургический комбинат «Азовсталь», – сообщает сайт РБК со ссылкой на агентство Reuters.

Reuters со ссылкой на очевидца сообщило, что количество вывезенных украинских боевиков неизвестно.

В свою очередь, телеграм-канал RT сообщил, что по предварительной информации, из «Азовстали» вышли около 300 боевиков, порядка 50 из них раненые. Их сейчас везут в ЦРБ Новоазовска, где им будет оказана необходимая медицинская помощь. Остальных увезли на автобусах в сторону Еленовки.

Напомним, что ранее в понедельник, 16 мая, минобороны РФ сообщило о начале эвакуации раненых украинских боевиков с территории «Азовстали». По гуманитарному коридору их должны доставить в больницу Новоазовска в Донецкой народной республике.



Мариуполь, Иван Бабурин

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