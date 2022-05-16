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NewDayNews.ru

Вторник, 17 мая 2022, 01:41 мск

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Пентагон для Украины заказал дополнительно 1300 ракет Javelin

Javelin на параде в Киеве, фото: Минобороны Украины

Корпорация Lockheed Martin получила от армии США два контракта на сумму 309 миллионов долларов на производство для Украины ручных противотанковых комплексов Javelin, в том числе, 1300 ракет к ним, – сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.

Агентство пишет, что контракты на 1300 ракет Javelin финансируются за счет недавно принятого закона о дополнительных ассигнованиях Украины. Lockheed также заявила, что работает над тем, чтобы увеличить объемы производства ракет. На данный момент оно составляет 2100 штук в год. На сегодняшний день Соединенные Штаты отправили на Украину уже более 5500 систем Javelin. Ракеты Javelin производятся совместно ракетным подразделением Lockheed и Raytheon Technologies (RTX.N).

Как сообщалось ранее, корпорация Lockheed Martin планирует почти вдвое увеличить выпуск ракет Javelin из-за повышения спроса.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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