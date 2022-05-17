NYT: В США работают над законом о военных преступлениях, совершенных не гражданами США

В США планируют изменить закон о военных преступлениях с возможностью рассмотрения дел, по которым проходят не граждане Соединенных Штатов, – сообщает The New York Times

Как пишет NYT, со ссылкой на копию проекта закона, его идея заключается в том, что если кто-то, совершивший военные преступления за границей, позже приедет в США, то может быть привлечен к ответственности за эти действия

Автор законопроекта Чарльз Грассли сказал: «Этот законопроект дает сильный сигнал, что военные преступники здесь не приветствуются и должны быть наказаны, независимо от того, где было совершено их преступление».

Ведущие сенаторы обеих партий достигли соглашения по законопроекту, который расширит действие закона о военных преступлениях 1996 года и наделит американские суды юрисдикцией в отношении дел, связанных с зверствами, совершенными за границей, даже если ни одна из сторон не является гражданином США, – отмечает издание The New York Times.

Вашингтон, Иван Бабурин

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