СВР: США привлекают на Украину боевиков ИГИЛ*

Служба внешней разведки (СВР) РФ во вторник, 17 мая, заявила, что США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» *(ИГИЛ*).

В СВР, в частности, сообщили: «Не далее как в апреле при участии американских спецслужб из подконтрольных сирийским курдам тюрем освобождено около 60 боевиков ИГИЛ* в возрасте от 20 до 25 лет. Затем их переправили в район американской военной базы «Эт-Танф», расположенной в Сирии у границы с Иорданией и Ираком, для прохождения боевого обучения в целях последующей переброски на украинскую территорию».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»