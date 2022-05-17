российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 мая 2022, 19:42 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В России готовятся признать террористической организацией полк «Азов»*

Фото: Минобороны Украины

Верховный суд РФ рассмотрит признание террористическим батальона «Азов»*, судебное заседание пройдет 26 мая, – сообщает пресс-служба Минюста России.

В ведомстве сообщили: «Административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения «Азов»* (другие используемые наименования: батальон «Азов»*, полк «Азов»*) террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая в здании Верховного суда Российской Федерации».

Как сообщается на сайте РБК, в 2015 году суд во Владимире признал граффити с эмблемой «Азова» экстремистским материалом, позднее его внесли в соответствующий список Минюста. Самого движения в списках экстремистских организаций нет.

*Организация запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Политика, Россия,