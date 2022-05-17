Счетная палата проверит Центральный банк РФ

Государственная дума РФ во вторник, 17 мая, поручила Счетной палате провести плановую проверку деятельности Центробанка России, – сообщает пресс-служба российского парламента.

Сообщается, что проверка должна быть проведена с июня по декабрь 2022 года. Ее результаты должны быть представлены в Госдуму.

Постановление парламента о проверке ЦБ РФ было инициировано комитетом Госдумы по контролю, который в свою очередь получил соответствующее предложение от Национального финансового совета.

Следует отметить, что проверка финансово-хозяйственной деятельности ЦБ проводится раз в три года. Последняя проверка проводилась в 2019 году. Счетная палата проведет проверку работы за 2019-2021 годы. Особое внимание при проверке должно быть обращено на формирование и использование фондов, создаваемых из прибыли банка.

Москва, Иван Бабурин

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