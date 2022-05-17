российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 мая 2022, 19:42 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Счетная палата проверит Центральный банк РФ

Фото РИА «Новый День»

Государственная дума РФ во вторник, 17 мая, поручила Счетной палате провести плановую проверку деятельности Центробанка России, – сообщает пресс-служба российского парламента.

Сообщается, что проверка должна быть проведена с июня по декабрь 2022 года. Ее результаты должны быть представлены в Госдуму.

Постановление парламента о проверке ЦБ РФ было инициировано комитетом Госдумы по контролю, который в свою очередь получил соответствующее предложение от Национального финансового совета.

Следует отметить, что проверка финансово-хозяйственной деятельности ЦБ проводится раз в три года. Последняя проверка проводилась в 2019 году. Счетная палата проведет проверку работы за 2019-2021 годы. Особое внимание при проверке должно быть обращено на формирование и использование фондов, создаваемых из прибыли банка.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Политика, Россия, Экономика,