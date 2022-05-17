Боррель: ЕС продолжит вооружать Украину

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во вторник, 17 мая, заявил, что министры обороны стран ЕС обсудили с главой минобороны Украины Алексеем Резниковым потребности украинской армии в сфере обороны, – сообщает РИА Новости.

Глава евродипломатии, в частности, сказал: «Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о ситуации и потребностях украинской армии, которую мы продолжаем поддерживать. Эта поддержка сказывается на поле боя, на возможностях украинской армии. Мы должны поддерживать эти усилия, пополнить ресурсы и запасы».

«У Евросоюза достаточно ресурсов, чтобы продолжать военную поддержку Украины на прежнем уровне. Такая поддержка особенно важна, так как сейчас решающий этап сражений в Донбассе. Мы не можем допустить, чтобы Украина осталась без оборудования, и не допустим этого. Главы минобороны ЕС поддержали выделение Украине дополнительных 500 миллионов евро на военную помощь», – заявил Боррель.

Брюссель, Иван Бабурин

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