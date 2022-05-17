Украинские военные переходят на сторону ДНР

В Народной милиции ДНР во вторник, 17 мая, заявили, что пятнадцать украинских военнослужащих с начала суток добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики, – сообщает РИА Новости.

Агентство со ссылкой на телеграм-канал Народной милиции ДНР пишет: «Пять военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады и десять военнослужащих 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики».

Донецк, Иван Бабурин

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