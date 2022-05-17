Сдавшихся в плен украинских боевиков с «Азовстали» допросят следователи СК РФ

Пресс-служба Следственного комитет России (СКР) во вторник, 17 мая, сообщила, что следователи ведомства допросят сдавшихся украинских боевиков, укрывавшихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе.

В сообщении СКР говорится: «Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Российские следователи установят личности националистов, проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям, а полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими данными, имеющимися в материалах уголовных дел».

Москва, Иван Бабурин

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