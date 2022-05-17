Макрон с Зеленским обсудили по телефону процесс приема Украины в ЕС

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во вторник, 17 мая провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию с принятием Украины в состав Евросоюза, – сообщают СМИ.

Пресс-служба Елисейского дворца сообщила: «Президент Франции в разговоре с Владимиром Зеленским сказал, что заявка Украины на вступление в ЕС будет рассмотрена на июньском саммите ЕС».

Следует напомнить, что выступая в Европарламенте на конференции о будущем Европы 9 мая президент Франции отметил, что процесс вступления Украины в Евросоюз «может занять многие годы и даже десятилетия».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в ходе телефонного разговора с Эммануэлем Макроном обсудил проблемы поставок горючего и вывоза с Украины в Европу аграрной продукции.

В своем Твиттере Зеленский написал: «Завершил длительный и насыщенный телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных с «Азовстали» и видению перспектив переговорного процесса. Затронул вопрос о поставках горючего в Украину. Речь шла также об оборонной поддержке от Франции, подготовке шестого пакета санкций, возможных путях экспорта украинской аграрной продукции. Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС».

Москва, Иван Бабурин

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