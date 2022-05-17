Китай предостерег Японию от сброса радиоактивной воды в океан

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя решение японской компании Tokyo Electric Power Company начать работы по углублению дна в километре от АЭС Фукусима-1, во вторник, 17 мая, призвал Японию отказаться от своего ошибочного решения о сбросе в море радиоактивной воды и прекратить все подготовительные работы, – сообщает Синьхуа.

Ван Вэньбинь заявил, что омываемые Тихим океаном страны, включая Китай, серьезно обеспокоены данным шагом Японии и решительно выступают против подобной деятельности.

Сообщается, что несмотря на обеспокоенность международного сообщества, Tokyo Electric Power Company отказалась от своего прежнего обещания ни в коем случае не сбрасывать воду, если это решение не получит поддержки общественности, и форсировала соответствующие строительные работы.

Представитель МИД КНР заявил: «Попытка создать ситуацию свершившегося факта является безответственной. Правительство Японии должно немедленно прекратить это», – заявил китайский дипломат.

«Мы в очередной раз настоятельно призываем японскую сторону придавать большее значение законной и обоснованной озабоченности международного сообщества и народа Японии, отказаться от ошибочного решения о сбросе радиоактивной воды в море, прекратить подготовительные работы и добросовестно выполнять свои международные обязательства», – призвал Ван Вэньбинь.

Пекин, Иван Бабурин

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