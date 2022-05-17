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NewDayNews.ru

Вторник, 17 мая 2022, 21:30 мск

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Медведев: Россия отразит любую агрессию

Фото: er.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во вторник, 17 мая, заявил, что Россия готова отразить любую агрессию и не допустит развязывания Третьей мировой войны, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать Третью мировую. Мы такой ситуации не допустим. Но вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ. Отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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